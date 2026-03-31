Kayseri’de kan donduran vahşet: "Çok yemek yiyor" diyerek köpeğini ağaca astı
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen şahsın soğukkanlı tavırlarla köpeğini ölüme terk ettiği ve kendisini engelleyen kişiye pişkin savunmalar yaptığı görüldü. Olayın ardından Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel sert bir açıklama yaparak, konunun takipçisi olacaklarını ve caninin en ağır cezayı alması için avukatlara talimat verdiklerini duyurdu. Hayvan hakları savunucularını ayağa kaldıran bu vahşetin ardından emniyet güçleri, görüntülerdeki şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.