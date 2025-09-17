Kahramanmaraş’ta feci kaza: Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazası, 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Kaza, Göksun-Elbistan karayolu Kötüre Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İsmail Polat (49) idaresindeki 46 VJ 207 plakalı Mercedes marka tır, Göksun istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Abdullah Yılmaz (75) yönetimindeki 46 D 1160 plakalı Opel marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Abdullah Yılmaz, Osman Yılmaz (75) ve Ahmet Özsoy (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü ise sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.