CANLI YAYIN
Geri
Çorum'da kaçan kurbanlığın saldırısından bodruma sığınarak kurtuldu

Çorum'da kaçan kurbanlığın saldırısından bodruma sığınarak kurtuldu

Çorum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Kaçarak evinin bodrum katına sığınan hayvan sahibi, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde Durmuş Kalınbacak'ın kesmek istediği kurbanlık hayvan elinden kurtularak kaçmaya başladı. Evin bahçesinde koşarak saldırgan tavırlar sergileyen kurbanlıktan kendini korumak isteyen Kalınbacak, evin bodrum katına sığındı. Kurbanlığın bahçede saldırgan hareketlerine devam etmesi ve bodrum kapısının önünden ayrılmaması sebebiyle Kalınbacak bodrumda mahsur kaldı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından panik atak hastası olduğu öğrenilen ve fenalaşan Kalınbacak'a ilk müdahalesi yapıldı. Kurbanlık ise veteriner müdahalesiyle sakinleştirici iğne atılarak sakinleştirildi. Hayvan sahibi, kontrol amaçlı Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Otomobil kül oldu: Sürücü canını son anda kurtardı
Otomobil kül oldu: Sürücü canını son anda kurtardı
Diyarbakır'da feci olay: Evin bahçesindeki ağaca asılı halde ölü bulundu
Diyarbakır'da feci olay: Evin bahçesindeki ağaca asılı halde ölü bulundu
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in görevinin iptali için TBMM'ye dilekçe verdi
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in görevinin iptali için TBMM'ye dilekçe verdi
Sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle