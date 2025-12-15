PODCAST CANLI YAYIN
Kağıthane’de sinirlenip direkleri tekmeledi ağaçlara zarar verdi... İşte o görüntüler!

Kağıthane’de gece yarısı yolda yürüyen bir kişi kaldırımdaki direkleri tekmeledi. Niye sinirlendiği bilinmeyen kişi hırsını bir süre sonra ağaçlardan çıkardı. Kökünden çıkardığı ağaçlara zarar veren kişinin hareketleri güvenlik kamerasına yansıdı.

DİREKLERE VE AĞAÇLARA ZARAR VERDİ

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde caddede yürüyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle kaldırımdaki direkleri tekmelemeye başladı.

SİNİRLE AĞAÇLARA YÖNELDİ

Direklere zarar verdikten sonra kaldırımdaki ağaçlara yönelen şüpheli, ağaçları sağa sola yatırarak tahrip etti. Şahsın, bir ağacı kökünden söktüğü görüldü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ağacı yerinden söktükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şüphelinin hareketleri, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

