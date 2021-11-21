Kadına yönelik şiddet için doğada yürüdüler

Aksaray’da kadınlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla doğada yürüyüş gerçekleştirdi. Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında tematik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesinde bir araya gelen onlarca kadın ve aileleri, "Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim" sloganı ile Kızılkaya köyündeki tarihi Aşıklı Höyüğe kadar yürüdü. İl Afet Acil Durum (AFAD), Kızılay, Aksaray Dağcılık Derneği ve kadın derneklerinin katıldığı yürüyüşte ormanlık alanda ellerinde şiddete yönelik mücadele ile ilgili pankartlarla yürüyen kadınlar, farkındalık oluşturmak için 'turuncu' renkli aksesuarlar kullanmaları dikkat çekti. Kentin doğal güzelliklerinin tanıtıldığı tematik doğa yürüyüşünde, "Kadına şiddet insanlığa ihanettir", "Kadına şiddete sıfır tolerans" ve "Şiddetin haklı gerekçesi yoktur" gibi yazılı pankartlar taşındı.