Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler

Adana’da bir cep telefonu satışı yapan dükkana giren kar maskeli iki kişinin silahla soygun yapmak istemesi anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde 28 Aralık 2021 tarihinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kar maskeli iki kişi, Abdülkadir el-Faris’in (26) cep telefonu dükkanına geldi. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı tabancayla el-Faris’i tehdit edip, tezgahta duran dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı. Bunun üzerine el-Faris, şüphelinin bilgisayarı almasına engel olmak isteyince arbede çıktı. Daha sonra eli silahlı şüpheli, iş yeri içerisine rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bu anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı.