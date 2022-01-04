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Kadıköy’de rehine krizi kocasını bıçakladı, kızını rehin aldı

Kadıköy’de rehine krizi kocasını bıçakladı, kızını rehin aldı
04.01.2022 10:40

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Kadıköy’de eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi. Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını rehin aldı. Cinnet getiren kadın, polis ekipleri tarafından ikna edilince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralanan koca hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saat 21.00 sıralarında Kadıköy’de Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi. Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Mahalle sakinlerinin durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekiplerinin ikna çabaları başarısız olunca olay yerine polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından teslim olan kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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