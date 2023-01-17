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Jokerli sahte rapor çetesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Jokerli sahte rapor çetesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
17.01.2023 21:11

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İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen ve 380 kişi hakkında adli işlem uygulanan 'sahte engelli raporu' operasyonunda, şüphelilerin "joker" diye tabir edilen kişileri rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere soktukları anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli gerçekleştirdikleri teknik ve fizik takibin ardından operasyonun düğmesine bastı. İzmir merkezli 18 ilde; aralarında organizatör, joker, hastane çalışanları, doktor, devlet memurları, aracı ve sahte rapor sahiplerinin de bulunduğu 380 şüphelinin yakalanmasına yönelik dev operasyon başlatıldı.

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