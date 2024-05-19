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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024, 00:58 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024, 01:06

İZLE I Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan açıklamada bulundu

Son dakika haberleri... Tokat’ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada 5'i asker 7 kişi yaralandı. Öte yandan Hastanede yaralıları ziyaret eden AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Erbaa ilçemizde bir bağ evinde yaşanan patlamada 7 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan 5'i asker. Tıbbi müdahale devam ediyor. Yetkililerden öğrendiğimiz kadar terör saldırısı değil, soruşturma devam ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bir eve gitti, Ekiplerin vardığı evde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 5 asker ile 2 sivil yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çevrede önlem aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TERÖR SALDIRISI DEĞİL

Yaralılar Erbaa ilçesinde yapılan ilk müdahalenin ardından 2'si asker 4 kişi Tokat Devlet Hastanesine ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hastanede yaralıları ziyaret eden AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Erbaa ilçemizde bir bağ evinde yaşanan patlamada 7 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan 5'i asker. Tıbbi müdahale devam ediyor. Yetkililerden öğrendiğimiz kadar terör saldırısı değil, soruşturma devam ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Hatipoğlu, "Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personelimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır. Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerine yer verdi.

Yaralıların isimleri ise şöyle:

Ahmet Karaçoban (63), Sefa Can Karaçoban (29) ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28), Sezer Ertürk (28).

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