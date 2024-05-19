ARŞİV | Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs'tan son kare! Dönemin gazetelerinde manşet manşet milli uyanış: "Talihimizin dönüm noktası"

Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1938'de katıldığı son Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarından kareler arşivden günyüzüne çıktı. Bahse konu fotoğraflarda Atatürk'ün manevi kızı Ülkü ile birlikte Ankara Stadı'nın şeref tribününde töreni takip ettiği görülüyor. Atatürk'e kutlamalarda Yugoslav Harbiye ve Bahriye Nazırı General Mariç eşlik ediyor. TAKVİM, Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs'tan görüntüleri ve o günün gazete manşetlerindeki 'Milli Uyanış'ı sizler için derledi.