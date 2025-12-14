Osmaniye'de feci kaza: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! 3 ölü 2 yaralı

Kaza,Osmaniye Merkez'e bağlı Kayalı köyü mevkisinde, Düziçi-Osmaniye yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye-Gaziantep istikametinde seyir halinde sürücüsü öğrenilemeyen 80 DM 178 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen ve S.K.K yönetimindeki 80 AIB 231 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan vatandaşları titiz bir çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada otomobilde bulunan Süleyman Körkü(26) ile eşi Sevda Körkü (26) ve hafif ticari araçta bulunan Mehmet Toy (77) hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D-400 Karayolu'nun Düziçi-Osmaniye istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.