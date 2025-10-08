İzmir’de TIR dehşeti: Kontrolden çıkan araç 2 otomobili ezdi! O anlar kamerada

TIR KONTROLDEN ÇIKTI, VİYADÜKTEN YAN YOLA UÇTU

Kaza, saat 10.30 sıralarında Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ödemiş Köprüsü Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Y. (60) yönetimindeki 35 BBY 910 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

İKİ ARAÇ TIR'IN ALTINDA KALDI

Kontrolden çıkan dev araç, viyadükten yan yola uçarak park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI, SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü V.Y.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralı sürücü ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Kaza nedeniyle TIR ve 2 otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde TIR'ın viyadükten hızla geldiği, kontrolden çıkıp yan yola uçtuğu ve park halindeki 2 aracı ezdiği anlar yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, TIR'ın devrilme nedeni araştırılıyor.