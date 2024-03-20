Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konya’da GES’in açılışını yaptı!

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Kulu'nun tüm projelerini yakından takip ettiğini ifade ederek, özellikle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Kulu'ya ve bölgeye yaptığı hizmetlerin inkar edilemeyeceğini söyledi. 20 dönüm arazi üzerinde açılışı yapılan GES'in 64 milyon 400 bin liraya mal olduğunu paylaşan Bakan Koca, "GES ve bununla birlikte elektrikli sarj istasyonu dahil olmak üzere bütün gelirleri Kulu Belediyemize ait olacak. Yıllık geliri 230 bin dolar olan bir santralden bahsediyoruz. İmkanlar ölçüsünde bunu daha da büyüteceğiz. İLBANK'tan belediyeye gelen gelir 10 milyona yakın bildiğim kadarıyla. Neredeyse bir o kadar daha gelirin geleceği bir GES'ten bahsediyoruz. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"KULU'YU BÖLGENİN MERKEZİ YAPMALIYIZ"

Kulu'ya kazandırılan ve kazandırılacak yatırımlardan bahsederek konuşmasını sürdüren Baka Koca, "Kulu'yu bölgenin merkezi yapmalıyız. Her alanda öne çıkan bir Kulu olmalı. Bunun gayret ve çabası içinde olmalıyız. Bu vizyonla hareket ederek bölgeye bu dönemde sizlerin arasından çıkan biri olarak ben elimden geleni yapma gayret ve çabası içindeyim. Sizler de benim bulunduğum bu dönemi değerlendirme gayret ve çabası içinde olun" ifadelerine yer verdi.

Kulu'nun daha nitelikli hizmet alan, bölgenin merkezi olması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Bakan Koca, 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek, "Her birimizin farklı düşünceleri olabilir. Farklılığımız aslında zenginliğimiz ama madem bu topraklardan yetişen, bu toprakların evladı bir bakanınız varsa, beni bir bakan olarak değil, bir kardeşiniz olarak görün. Dolayısıyla bu dönemde renklerimizi koruyalım ama renklerimizi bu dönem için Kulu için birleştirmenizi özellikle istiyorum. Renk birliği yapalım, bir ve beraber olalım, asla birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizi kucaklayalım. Ne için? Kulu'nun geleceği için. Kulu'nun bölgenin merkezi olması için. Tek ortak paydamız Kulu olmalı" diye konuştu.

Bakan Koca, Cumhur İttifakı adayı Abdurrahim Sertdemir'in hedef birliği içinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Kulu'yu bölgenin merkezi yapmak üzere elinin güçlendirilmesi vurgusu yaparak konuşmasını tamamladı.

"TÜRKİYE TAKİP EDEN DEĞİL TAKİP EDİLEN BİR ÜLKE OLDU"

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka da, yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin çok büyük çalışmaları olduğunu vurgulayarak, "Biz de enerjide dışa bağımlılıktan enerji bağımsızlığına geçmek istiyoruz ve burada önemli bir adım atılıyor. Kulumuza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket ettiklerini kaydeden Göka, "Türkiye takip eden değil takip edilen bir ülke oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı şehirleri dedik. Türkiye Yüzyılı şehirleri içinde Konya hak ettiği, layık olduğu çok daha yüksek bir yere gelecek. Çünkü Konya çok uzun zamandan beri Konya Modeli Belediyecilikle çok farklı bir noktaya geldi. Bu vesileyle Uğur İbrahim Altay Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bakanlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde milletvekilleri olarak siz sevgili hemşehrilerimizle birlikte bu Türkiye Yüzyılını bizler oluşturacağız" diye konuştu.

"SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana ilçelerin eksiklerini tamamlamak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirterek, "2019 yılında meydanlarda size 3 söz vermiştik. Altyapısı tamamlanmış ilçeler, Konya merkezdeki sosyal hayatın ilçelerde de yer alacağı tesisler, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılmasıyla ilgili çabalar. Elhamdülillah, bugün gelinen noktada sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz" dedi.

"BUGÜNE KADAR KULU'YA 1 MİLYAR 400 MİLYON LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

İlçeye kazandırılan yatırımlara değinen Başkan Altay, "Bugüne kadar güncel bedelle Kulu'ya 1 milyar 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. KOSKİ vasıtasıyla 5 yılda su depoları, altyapı tesisleri, 33 kilometre kanalizasyon hattı, 144 kilometre içme suyu hattı, Merkez Atık Su Arıtma Tesisinin yenilenmesi, Ömeranlı ve Tuzyaka Atıksu Arıtma Tesisleri, 39 bin ton sıcak asfalt kullanarak başta şu anda üstünde bulunduğumuz cadde olmak üzere; Kulu'nun merkez caddelerinde belediyemizle birlikte sıcak asfalt çalışmaları, 112 kilometre mahalle yolu, şehir konağı başta olmak üzere birçok hizmeti şehrimize kazandırdık" ifadelerini kullandı.

KULU'YA YENİ BELEDİYE BİNASI VE BİLGEHANE MÜJDESİ

Başkan Altay, yeni dönemde de Kulu'ya hizmete devam etmek istediklerini belirterek, "Şimdi inşallah yeni dönemde KOSKİ ve itfaiyemiz için yeni bir bina, ayrıca Kulu Belediyesi'nin eski hizmet yeri olan alanda, altında otoparkı, ticari alanları ve özellikle orta öğretim çağındaki gençlerimize hizmet edecek bir Bilgehane'yi de şehrimize kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Size mahcup olmamak için gece gündüz demeden çalıştık, gayret ettik. Öncelikle 5 yıl boyunca birlikte çalıştığımız değerli Belediye Başkanımız Murat Ünver'e şehrimize kattığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi, yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yol arkadaşımız sizlerin desteğiyle Abdurrahim Sertdemir kardeşimizle inşallah Kulu'muza çok önemli hizmetleri birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Altay Sağlık Bakanı Koca'ya Konya'nın tüm konularında gösterdiği hassasiyetten dolayı da teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

GES dualarla açıldı.

Cumhur İttifakı Kulu Belediye Başkan Adayı Abdurrahim Sertdemir ise, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığına talip olduğunu belirterek, Kulu'ya hizmet etmenin kendisi için onur olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kulu Acı Kuyu Güneş Enerji Santrali'nin açılışı dualarla yapıldı. Programa; Konya Valisi Vahdettin Özkan, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Önceki Dönem AK Parti Milletvekili Özkan Öksüz, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, AK Parti Kulu İlçe Başkanı Mehmet Karaca, MHP Kulu ilçe Başkanı Abdurrahman Çağlayan da katıldı.