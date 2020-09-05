İzmir'de intihar eden genç kızın son tweetleri kan dondurdu: Tetiği çektim

05.09.2020 17:01

İzmir’de babasının beylik tabancasıyla intihar eden 15 yaşındaki Buse Melis K.’nın son tweetleri kan dondurdu. Babasını suçlayan genç kızın son tweeti ‘Tetiği çektim’ oldu. İşte Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın özel haberinin detayları...

İzmir Ödemiş'te 15 yaşındaki Buse Melis K., babasının tabancasıyla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olay ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden genç kızın son paylaşımları gündeme geldi. Dün gece paylaşım yapan genç kız tweetlerinde, "Hayatımın sonuna gelmiş gibi hissediyorum. Bu gece sitede son gecem olacak gibi, yani haberiniz olsun. Bir şey değişmeyecek, iki yıl oldu, değişmeyecek. İki yıldır değişmeyen şey sizin sözlerinizle değişmeyecek, şimdi lütfen bırakın biraz daha sakinleşip gideyim.





"KEŞKE BABAM ÖLSE"

Şiddet görmüyorum, sadece şımarık bir çocuğum, bu yüzden ailem üzülüyor ki haklılar. Onlar iyi ama ben yaşayıp bir şeyler yapmak için yetersizim, bunu sevmiyorum, bu yorucu. İçimde tutmak istemiyorum, aslında keşke ben yerime babam ölse. Balkona gidip biraz temiz hava alacağım. Son beş sigaramı içeceğim.





"TETİĞİ ÇEKTİM"

Ve belki geri geleceğim belki de biteceğim. Tanrım lütfen bir kez olsun kollarını benim için aç, yanına gelip ağlayacağım. Bu babama, baba sigara içen birisi değilim. Sadece iki ay önce aldım paketi ve şu an yeni bitiyor. Sana söylediğim tek yalan buydu. Tetiği çektim" sözleri dikkat çekti.





Twitter'da Korean Pop olan K-Pop tarzı müzikler dinlediği görülen genç kıza şoke eden hakaret içerikli yorumların gelmesi de dikkat çekti. Genç kıza K-pop dinlediği için hakaret eden kullanıcılara sert tepkiler yağdı.









SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH