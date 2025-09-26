PODCAST
Haberler
Yaşam Videoları
İzmir’de eğlence mekanındaki görüntülerle ilgili 1 tutuklama
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 21:44
İzmir'de, bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 kişi "dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklandı.
