Bursa’da çıkan orman yangını büyüyor: Yerleşim alanları boşaltıldı, ekipler zamanla yarışıyor
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 23:22
Bursa’nın Karacabey ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Bölgede bazı yerleşim alanları tahliye edildi.
