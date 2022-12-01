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İzmir İstanbul Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil TIR'a saplandı: 2 ölü 2 yaralı

İzmir İstanbul Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil TIR'a saplandı: 2 ölü 2 yaralı
01.12.2022 16:50 - Son Güncelleme: 01.12.2022 16:51

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İzmir-İstanbul Otoyolunun Saruhanlı-Akhisar bölümünün 15. kilometresinde feci kaza. Sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda otomobil TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin içindeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti biri ağır 2 kişi de yaralandı.

Yaşam Videoları

İzmir-İstanbul Otoyolunun Manisa bölümünde sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda önündeki tıra arkadan çarpan otomobil içindeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti biri ağır 2 kişi de yaralandı.

İzmir-İstanbul Otoyolunun Saruhanlı-Akhisar bölümünün 15. kilometresinde 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Ali T'nin kullandığı 01 ADV 168 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin yarısı tırın altında kalırken kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve emniyet güçleri sevk edildi. Otomobildeki 4 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 yaralı da Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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