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İzmir Buca'da sır ölüm! Evinde vurulmuş halde bulundu

İzmir Buca'da sır ölüm! Evinde vurulmuş halde bulundu
17.10.2021 06:00 - Son Güncelleme: 17.10.2021 06:31
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İzmir Buca'da akrabaları tarafından haber alınamayan 24 yaşındaki Rıfat Dökmeci, evinde karnından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşam Videoları

İzmir'in Buca ilçesinde, Rıfat Dökmeci (24) evinde karın bölgesinden tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay, saat 23.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi 191/3 sokakta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Rıfat Dökmeci'den haber alamayan yakınları evine gitti.

Kapının açık olduğunu fark eden yakınları içeri girdiğinde Dökmeci'yi kanlar içerisinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rıfat Dökmeci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı. Savcının incelemesinin ardından karnından tabancayla vurularak öldüğü belirlenen Dökmeci'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Yapılan araştırmada Dökmeci'nin evli olduğu ve olay sırasında eşinin evde olmadığı belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlemek için çalışma başlattı.

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