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İzmir Bayraklı’da iğrenç taciz kamerada: Bisikletli sapık yolda yürüyen kadını taciz etti; olay anı kamerada!
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İzmir Bayraklı'da iğrenç taciz kamerada: Bisikletli sapık yolda yürüyen kadını taciz etti; olay anı kamerada!

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 19:28 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 20:11

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yoldada yürüyen bir kadına bisikletli bir kişi tacizde bulundu. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri kısa süre içinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kaldırımda yürüyen kadın, yanından geçen bisikletli tarafından taciz edildi. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden kimliği saptanan şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay 14.30 sıralarında 1594/9 sokak üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen N.Ş. (26) isimli kadın yanından geçen bisikletli tarafından elle taciz etti. Olayın ardından şüpheli uzaklaşırken, taciz anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Harekete geçen Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yapılan kamera ve saha çalışması sonucu şüphelinin İ.K. (27) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheli İ.K. kısa sürede Bornova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Bayraklı İlçe Emniyet binasına götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolda yürüyen N.Ş.'nin arkasından gelen bisikletli şüphelinin taciz ettiği ve yoluna devam ettiği görülüyor.

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