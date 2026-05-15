Başakşehir’de feci kaza: Tutanak tutarken can pazarı yaşandı!

Başakşehir’de kaza yapan TIR ve hafif ticari araç sürücüsü yol kenarında tutanak tuttuğu sırada başka bir araç TIR’a arkadan çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yolda bir süre trafik oluştu.

Başakşehir'de Kaza Üstüne Kaza: Tutanak Tutarken Arkadan Çarptı

Başakşehir Habipler-Mahmutbey Yolu'nda saat 09.30 sıralarında hafif ticari araç, önünde duran TIR'a çarptı. Sürücüler araçlarını çekip yol kenarında kaza tutanağı doldurduğu sırada, aynı istikamette gelen bir otomobil duran TIR'ı fark edemeyerek arkadan süratle çarptı.

Sürücü Araçta Sıkıştı

Korkunç çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olayı gören ilk kazanın sürücüleri ve çevredekiler hemen yaralının yardımına koşarak kapıyı açmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan

