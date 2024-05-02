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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024, 22:38 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 22:40

İZLE I Metroda genç kıza bakarak mastürbasyon yapan sapık paketlendi!

Başakşehir’de 27 Nisan'da metroda bir genç kızı taciz eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan şahsın yapılan sorgulamasında cinsel istismar suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında cinsel taciz suçu ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Başakşehir'de 27 Nisan'da sabah saatlerinde işe gitmek için Kayaşehir metrosuna binen Z.B. adlı genç kız, karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kalmıştı. Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden cinsel organını çıkartan şahsı fark eden genç kız, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi olmuştu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, şüphelinin başka bir metro istasyonunda vatandaşlar tarafından darp edildiği ve durakta inerek peron değiştirip hastaneye gittiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.G. (55) isimli şahıs başka bir taciz olayı sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan şahsın yapılan sorgulamasında cinsel istismar suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında cinsel taciz suçu ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

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