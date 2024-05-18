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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 20:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 20:30

İZLE I Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu doğum gününde annesi Suphiye Orancı'ya seslendi: Sen hiç göremedin...

Metin Akpınar'ın, yıllar boyunca gizli kalmış aile sırları medya ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Olayda her geçen gün farklı bir detay ortaya çıkarken Duygu Nebioğlu en son annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için yola koyulmuştu. Bugün (18 Mayıs) doğum günü olan Duygu Nebioğlu, Instagram hesabında yaptığı duygusal video ile ilk kez çocukluk hallerini takipçileriyle paylaştı. Annesi Suphiye Orancı'ya bir kez daha seslenen Nebioğlu, " Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video! Hiç birini ablalarıma anlatmadım daha, bana ulaşırsan söylemeyeceğim ablalarıma ulaştığını sen istemedikçe." ifadelerini kullandı. İşte Duygu Nebioğlu'nun o paylaşımı…

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