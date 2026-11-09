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Konya Kulu'da 9 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı! O anlar kamerada

Konya Kulu'da 9 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı! O anlar kamerada

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Konya'nın Kulu ilçesinde okula giderken yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki Ecrin Ebrar S.'ye otomobil çarptı. Yaralanan öğrencinin tedavisi hastanede sürerken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde okula giden 9 yaşındaki Ecrin Ebrar S.'ye yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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