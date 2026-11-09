Bursa'da sağa dönmek için ani manevra yapan sürücü: Kaza anı araç kamerasında

Beyoğlu ve Fatih'te cep telefonu çalan 3 şüpheli yakalandı: Hırsızlık görüntüleri kamerada

Van-Özalp karayolunda tır ile minibüs çarpıştı! 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi yaralandı

Van-Özalp karayolunda tır ile minibüs çarpıştı! 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi yaralandı

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili inceleme sürüyor.