Karabük'te otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Atakan Bağbaşı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Atakan Bağbaşı hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan iki kişi ile kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Hakan Bağbaşı'nın tedavisinin kırmızı alanda sürdüğü, diğer iki yaralının ise ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KARABÜK'TE OTOMOBİL İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Yenice-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk deposu mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Atakan Bağbaşı'nın kullandığı 34 MHA 232 plakalı otomobil ile Abdulsamet Aksoy yönetimindeki 06 FUH 701 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü Atakan Bağbaşı olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Bağbaşı ve M.S.K. ile kamyonet sürücüsü Abdulsamet Aksoy yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİR YARALININ TEDAVİSİ KIRMIZI ALANDA SÜRÜYOR
Yaralılardan Hakan Bağbaşı'nın tedavisinin kırmızı alanda sürdüğü öğrenildi.
Diğer iki yaralının ise ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.