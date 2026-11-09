İzmir Tire'de minibüs şoförüne durakta silahlı saldırı: Cinayet anı kamerada
İzmir'in Tire ilçesinde minibüs şoförü Deniz Fakı (60), yolcu almak ve indirmek için durduğu Tire Devlet Hastanesi durağında tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İzmir'in Tire ilçesinde minibüs şoförü Deniz Fakı, Tire Devlet Hastanesi durağında H.Ş. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Saldırı sırasında Fakı'nın yolcu valizini bagaja koymak için minibüsten indiği belirtildi.
Olayın ardından kaçmaya başlayan şüpheli, bölgeden geçen bir jandarma personelinin müdahalesiyle yakalandı. Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam