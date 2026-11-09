UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
İzmir Tire'de minibüs şoförüne durakta silahlı saldırı: Cinayet anı kamerada

İzmir Tire'de minibüs şoförüne durakta silahlı saldırı: Cinayet anı kamerada

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İzmir'in Tire ilçesinde minibüs şoförü Deniz Fakı (60), yolcu almak ve indirmek için durduğu Tire Devlet Hastanesi durağında tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'in Tire ilçesinde minibüs şoförü Deniz Fakı, Tire Devlet Hastanesi durağında H.Ş. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Saldırı sırasında Fakı'nın yolcu valizini bagaja koymak için minibüsten indiği belirtildi.

Olayın ardından kaçmaya başlayan şüpheli, bölgeden geçen bir jandarma personelinin müdahalesiyle yakalandı. Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Milyonların gözü Kabine'de! Emekli zammı, asgari ücret ve fon tasfiyesi masada
Milyonların gözü Kabine'de! Emekli zammı, asgari ücret ve fon tasfiyesi masada
Emekli zammında iki formül masada! Yüzde 20 artış ve 10 bin TL seyyanen zam hesabı
Emekli zammında iki formül masada! Yüzde 20 artış ve 10 bin TL seyyanen zam hesabı
8 kişiyi öldüren katilin aracını gasp ettiği sürücü konuştu: Ölümden nasıl kurtulduklarını anlattı
8 kişiyi öldüren katilin aracını gasp ettiği sürücü konuştu: Ölümden nasıl kurtulduklarını anlattı
Van-Özalp karayolunda tır ile minibüs çarpıştı! 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi yaralandı
Van-Özalp karayolunda tır ile minibüs çarpıştı! 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle