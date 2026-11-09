Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 13:04

İzmir'in Tire ilçesinde minibüs şoförü Deniz Fakı, Tire Devlet Hastanesi durağında H.Ş. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Saldırı sırasında Fakı'nın yolcu valizini bagaja koymak için minibüsten indiği belirtildi.

Olayın ardından kaçmaya başlayan şüpheli, bölgeden geçen bir jandarma personelinin müdahalesiyle yakalandı. Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.