Beyoğlu ve Fatih'te cep telefonu çalan 3 şüpheli yakalandı: Hırsızlık görüntüleri kamerada

Van-Özalp karayolunda tır ile minibüs çarpıştı! 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi yaralandı

Konya Kulu'da 9 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı! O anlar kamerada

Konya Kulu'da 9 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı! O anlar kamerada

Görüntülerde ara sokaktan hızla çıkan otomobilin cadde üzerinde ilerleyen minibüse çarptığı ve sürücü Bahadır Gülmez'in çarpışmanın etkisiyle araçtan yola fırladığı anlar yer aldı.

Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Bahadır Gülmez hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.