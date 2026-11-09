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Kütahya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı! Kaza anı kamerada

Kütahya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı! Kaza anı kamerada

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Kütahya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Bahadır Gülmez hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Bahadır Gülmez hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde ara sokaktan hızla çıkan otomobilin cadde üzerinde ilerleyen minibüse çarptığı ve sürücü Bahadır Gülmez'in çarpışmanın etkisiyle araçtan yola fırladığı anlar yer aldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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