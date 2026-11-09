Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. 23 yaşındaki Barış Karateke hayatını kaybetti

Patlamanın ardından enkaz altında kalan 10 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Valilik, olayın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiğini duyurdu.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde patlama meydana geldi. İzmir Valiliği, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 14 kişinin yaralandığını açıkladı.