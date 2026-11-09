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HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda patlama: 6 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı, 10 kayıp

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda patlama: 6 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı, 10 kayıp

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Patlamanın ardından enkaz altında kalan 10 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde patlama meydana geldi. İzmir Valiliği, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamanın ardından enkaz altında kalan 10 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Valilik, olayın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiğini duyurdu.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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