İZLE I Iğdır FK 1. Lig'e yükseldi!

1461 Trabzon FK, TFF 2. Lig Play-Off Final maçında Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı. Kritik maçta Volkan Bayarslan düdük çaldı. Iğdır FK, 1461 Trabzon FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Iğdır FK'da fileleri 47'nci dakikada Taha Can Velioğlu (KK) havalandırdı. 1461 Trabzon FK'da Tunahan Ergül, 45+2'nci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükselen takım oldu. TFF 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen takımlar daha önce Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor olmuştu.