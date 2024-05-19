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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024, 23:21 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024, 23:21

İZLE I Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası kavga!

Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitimiyle birlikte her iki takımın taraftarları kentin merkezi konumunda bulunan Sümer Meydanı'nda toplandı. Burada kutlama yapan Fenerbahçeliler ile Galatasaraylılar arasında önce tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye ve ardından kavgaya dönüştü. Birbirlerine saldıran taraftarlara polis ekipleri müdahale etti. Taraftarlar aynı zaman da birbirine meşale, su şişeleri ve maytap fırlattı. Olayların büyümemesi için polis ekipleri taraftarları bölgeden uzaklaştırdı.

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