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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 18:03 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 18:03

Kocaeli'de vahşet! Birlikte alkol aldıkları genç kızı, cinsel ilişki teklifini kabul etmeyince boynuna ip bağlayıp öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde boynuna ip bağlı cansız bedeni, devrilen kamyonetin altında bulunan Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) ölümünün ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı. 22 yaşındaki zanlı T.A'nın, birlikte alkol aldığı Rümeysa ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine korkutmak için boynuna ip bağladığı ve tartakladığı, genç kızın bu sırada baygınlık geçirdiği, T.A'nın ise genç kızın öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak için kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın 100 metreden uçuruma düştüğü bildirildi. Olaya ilişkin T.A'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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