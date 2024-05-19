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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024, 19:12 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024, 19:16

İZLE I İlk kez gösteri uçuşu yapan HÜRJET hayran bıraktı!

Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı olan HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun'da gösteri yaptı. Hayran bırakan gösteride ayrıca Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve helikopter gösterileri nefesleri kesti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Doğu Park sahil kısmında Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRJET ve sahil güvenlik helikopter gösterileri yapıldı. İlk kez yuvasından ayrılan Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET gösteri uçuşunu Samsun'da gerçekleştirdi. Yaptığı akrobatik gösterilerle adeta yürekleri ağza getiren HÜRJET, alkışları topladı.

SAMSUN SEMALARINDA BAYRAM COŞKUSU

Binlerce Samsunlu, gösterileri izlemek için sahillere akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Türk pilotları hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve helikopter gösterilerini ilgiyle takip etti. Türk pilotlarının uçaklarla yaptığı akrobatik hareketleri insanlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Vatandaşlar milli uçak HÜRJET karşısında gururlandıklarını söylediler.

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