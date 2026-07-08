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Seyhan Nehri'ne düşen Hasan Yağcı boğuldu

Seyhan Nehri'ne düşen Hasan Yağcı boğuldu

Adana’da Hasan Yağcı (59) arkadaşlarıyla içki içtikten sonra dengesini kaybedip düştüğü öne sürülen Seyhan Nehri’nde boğuldu. Yağcı’nın cansız bedeni sudan çıkarılırken yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta arkadaşlarıyla içki içtiği belirtilen Hasan Yağcı, iddiaya göre, dengesini kaybedip Seyhan Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı çalışmayla Yağcı sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp, olay yerine gelen Yağcı'nın yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Yağcı'nın yakınlarını, polis ekipleri teselli etmeye çalıştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Yağcı'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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