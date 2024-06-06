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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024, 23:52 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024, 23:52

İZLE I Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela sonu oldu! Ölü ve yaralılar var

Ankara’da akşam saatlerde başlayan sağanak yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İşte detaylar...

Alınan bilgiye göre, Başkentte saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı. Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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