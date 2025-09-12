PODCAST
İstanbul'un su kaynağında korkutan görüntü | VİDEO
Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 11:38
İstanbul'un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Terkos Gölü'nde görülen yeşillik ve köpükler endişeye yol açtı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu bölgeden detayları aktardı.
