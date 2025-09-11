Edirne’de korkunç aile faciası: Yemeklere siyanür kattığını söyledi, evi ateşe verdi! | Annesine baltayla abisine bıçakla saldırdı
Edirne’nin Havsa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen O.Ç., yemeklere siyanür kattığını söyleyerek ailesine saldırdı. Bıçak, balta ve biber gazıyla saldırıya uğrayan aile bireyleri yaralandı, ev ateşe verildi.
AİLESİNE SALDIRDI
Bu sözler üzerine büyük panik yaşayan aile bireyleri kusmak için banyo ve tuvalete koştu. O.Ç. daha sonra kapıları kilitleyerek ailesinin üzerine saldırdı.
YÜZÜNE KIZGIN YAĞ DÖKTÜ
Önce banyoda bulunan abisi K.Ç.'nin yüzüne biber gazı sıktı ve ardından bıçakladı. Annesi Ş.Ç.'ye de baltayla saldırarak ağır yaraladı. O.Ç, evi de ateşe verdi. Olayı durdurmaya çalışan baba S.Ç. ise kapıyı kırıp oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döktü.
Baba, ayrıca kapıyı kırarken elinden yaralandı. Korkunç olayda, anne, baba, iki kardeş olmak üzere ailenin tüm fertleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını büyümeden söndürdü.
AİLE ÜYELERİ KONTROL ALTINDA
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan anne Ş.Ç. İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Ayrıca aile bireyleri, siyanür zehirlenmesi ihtimaline karşı müşahede altına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.