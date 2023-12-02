İstanbullunun canı tehlikede! Kaza yapan İETT şoförü, tutanak tutmak istemeyince arbede yaşandı | Yolcular büyük panik yaşadı

İstanbullu ulaşımda çile çekmeye devam ediyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsü bu sefer arıza ve yangınla değil, kaza ve kavga ile gündeme geldi. İddiaya göre Kartal’da seyir halinde olan 500T hatlı İETT otobüsü yandan gelen bir otomobilin aynasına çarpmasıyla maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, İETT şoförü ile tutanak tutmak istedi. Ancak şoför yolcuların olduğunu öne sürerek yoluna devam etmek isteyince arbede yaşandı. Yaşanan o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan görüntülerde yolcuların paniklediği görülürken bir annenin ise İETT şoförüne bağırarak, "Beyefendi kızımı korkutmaya hakkınız yok" diyerek tepki gösterdi.