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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023, 18:22 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023, 18:30

Kurduğu tezgah pes dedirtti! Kendini 'kaçırıp' babasından fidye istedi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi. Babasının şikayet üzerine şahıs, yakalanarak sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan N.A., oğlu E.A.'nın telefonuna ulaşamaması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu.
Daha sonra evinde giden baba N.A., kapıyı açtığında şoke bir notla karşılaştı. Eve gelen notta 'Ergene ilçesindeki Sağlık Mahallesi pazar yerine 300 bin lira getirip bırakmazsanız, oğlunuzu öldüreceğiz" yazılmıştı.

Geçirdiği şoke durum üzerine baba N.A., yine polise giderek notu gösterdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında baba N.A. tarafından adrese para bırakıldı.

Polis ve baba beklerken şoke bir durum daha yaşandı. Bırakılan parayı oğlu E.A. almaya geldi ve orada bekleyen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yakalanan E.A., ifadesinde "Borçlarım vardı ödeyemiyordum evden kaçtım. Hazırladığım notu kapının altından ben attım. Parayı alınca borçlarımı ödeyecektim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra 'Suç uydurma' suçundan adliyeye sevk edilen E.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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