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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
25.11.2020 09:53
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İstanbul'da eş zamanlı olarak 16 adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adrese özel harekat polisleri eşliğinde giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon yapılan adreslerden biri Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en alt katı idi. Diğer bir adres ise Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina idi. Baskın yapılan adrese özel harekat polisleri eşliğinde giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı.

İstanbul genelinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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