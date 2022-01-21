Beyoğlu’nda yük asansörünün halatı koptu 5 yaralı

Beyoğlu’nda bir iş yerine ait yük asansörünün halatının kopması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay, saat 14.45 sıralarında Beyoğlu Hasköy Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoya yük indirmek için kullanılan bina girişindeki asansör, hareket halindeyken halatının kopması sonucu zemine çakıldı. O esnada asansörün üzerinde bulunan 3 kişiyle, asansörden yük indirmek için aşağıda bekleyen 2 kişi, asansörün kopmasıyla, içi kozmetik malzeme dolu varillerin devrilmesi sonucu yaralandı. Depodakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 kişi hastaneye kaldırıldı.