Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk oluşturdu. İBB Yönetimi, aylardır sefer sayılarının artırılmadığı için tepkilerin odağında.

Kentte mesai saatinin başlamasıyla metrobüslerde ve otobüslerde kalabalık arttı. Cevizlibağ ve Zincirlikuyu metrobüs durakları başta olmak üzere bazı duraklarda da yoğunluk dikkati çekti.





Tramvay ve metrolarda da yoğunluk gözlenirken, yolcuların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktığı ancak bazı noktalarda sosyal mesafe kurallarına uyamadıkları gözlendi.





Anadolu Yakası'nın en önemli aktarım merkezlerinden olan Kadıköy Uzançayır'a gelen vatandaşlar metrobüs, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını kullandı.





Zaman zaman yoğunluğun oluştuğu otobüs duraklarında bekleyen yolcuların maske ve mesafe kurallarına dikkat ettiği görüldü.









MİNİBÜSTEN 41 KİŞİ ÇIKTI

Esenyurt'ta polis tarafından durdurulan minibüsten 14 yerine 41 yolcu çıktı. Sürücüye 3 bin 180 lira ceza kesildi.

Koronavirüs vakalarında artışın görülmesinin ardından İstanbul'da da denetimler sıklaştırıldı. Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün Doğan Araslı Caddesi üzerinde denetim yaparken, ayaktaki yolcular diz çöktüğü için, dışarıdan bakıldığında kurallara uygun yolcu sayısı almış gibi görünen bir minibüsü durdurdu.







Minibüs içerisinde 23'ü ayakta olmak üzere 41 kişi olduğu görüldü. Araç sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 180 lira idari para cezası kesilirken, yolcular denetim noktasına yaklaştıklarında sürücünün isteği üzerine diz çöktüklerini ifade etti.

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