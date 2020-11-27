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Esenyurt'ta korkutan görüntü! 14 kişilik minibüste 41 yolcu...

Esenyurt'ta korkutan görüntü! 14 kişilik minibüste 41 yolcu...
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Koronavirüs vakalarında artışın görülmesinin ardından İstanbul'da denetimler sıklaştırıldı. Esenyurt'ta polis tarafından durdurulan minibüsten 14 yerine 41 yolcu çıktı. Sürücüye 3 bin 180 lira ceza kesildi.


Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün Doğan Araslı Caddesi üzerinde denetim yaparken, ayaktaki yolcular diz çöktüğü için, dışarıdan bakıldığında kurallara uygun yolcu sayısı almış gibi görünen bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde 23'ü ayakta olmak üzere 41 kişi olduğu görüldü.

Araç sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 180 lira idari para cezası kesilirken, yolcular denetim noktasına yaklaştıklarında sürücünün isteği üzerine diz çöktüklerini ifade etti.

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