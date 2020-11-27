SON DAKİKA DEPREM VİDEO: Malatya'da deprem! 4,7 büyüklüğündeki deprem K.Maraş, Gaziantep, Elazığ ve Adıyaman'dan da hissedildi

Son dakika haberine göre Malatya ve çevresinde şiddetli deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 11.27'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.27 sıralarında merkez üssü Malatya Pütürge olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN November 27, 2020











ELAZIĞ'DA DA HİSSEDİLDİ

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğine olan deprem komşu şehir Elazığ'da da hissedildi. Elazığ'da kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı.













SON DEPREMLER



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.11.27 11:27:54 38.1820 38.5830 5.0 -.- 4.9 4.7 ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2020.11.27 11:01:17 36.3640 34.8317 19.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.11.27 10:56:06 40.0750 27.7617 8.2 -.- 1.6 -.- KOCBAYIRI-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2020.11.27 10:20:44 37.8518 26.7382 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel











2020.11.27 10:03:28 40.5697 29.0187 4.5 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.11.27 09:05:02 38.6875 43.9553 16.3 -.- 2.7 -.- ALTINBOGA-OZALP (VAN) İlksel

2020.11.27 09:03:56 36.6840 28.1602 68.1 -.- 1.9 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) REVIZE01 (2020.11.27 09:03:57)

2020.11.27 08:39:50 37.8330 27.0188 8.0 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 08:33:42 37.8502 26.8647 8.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.27 08:18:44 37.8193 26.8475 2.3 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel









'FAY HATLARI HAREKETLİ DİYEREK UYARDI: HER AN 7 ÜZERİNDE BİR DEPREM OLABİLİR!

Meclis, deprem hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu önceki gün alanında uzman kişileri dinledi. Komisyona katılarak toplanma alanları ile ilgili bilgiler paylaşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, illerde belirlenen yer sayısını sundu. Güllüoğlu, "İstanbul'da 3 bin 20, Ankara'da bin 715, İzmir'de bin 646 olmak üzere toplam 18 bin 925 toplanma alanı belirledik" dedi.

DEPREM UYARISI: HER AN 7 ÜSTÜNDE DEPREM OLABİLİR

Komisyona katılarak çalışmalarını anlatan ve uyarılarda bulunan isimlerden bir diğeri ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener oldu. Özener, komisyondaki konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı.









'Fay hatları hareketli' diyen Özener, "Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir deprem meydana gelebilir. Yaptığımız hesaplarda 7.2'nin üzerinde enerji birikmiş durumda. Bizi bekleyen daha büyük depremler var. O yüzden daha iyi, hazırlıklı ve koordine olmamız gerekir. Erken uyarı sistemi ile Marmara'da 5 ile 7 saniye arasında bir zaman kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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