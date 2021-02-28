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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Hepsi ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Hepsi ele geçirildi
28.02.2021 10:41
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İstanbul'da emniyet güçleri Bakırköy'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait eserler ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy'de tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheli bir kişinin aracının bagajında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mozaik yer döşemesi ele geçirildi. Roma döneminin II. Yüzyıl'ına ait olduğu değerlendirilen 3 metre 10 cm boyunda ve 90 cm genişliğindeki mozaik incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan şüpheliyle ilgili "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan başlatılan adli işlemler ise sürüyor.

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