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İstanbul'da yangın paniği! Komşular son anda kurtardı

İstanbul'da yangın paniği! Komşular son anda kurtardı
28.02.2021 06:21
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İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde bir binanın 4. katında yangın çıktı. Alevleri gören komşular, binaya girerek içerideki kişiyi son anda kurtardı.


Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören komşular, binaya girerek yabancı uyruklu bir kişiyi son anda kurtardı.

KOMŞULARI SON ANDA KURTARDI
Yangın saat 01.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Kamer Hatun Mahallesi Santur Sokak'a bulunan 4 katlı binanın 4. katında çıktı.

Bir anda alevlerin yükselmesi üzerine, komşuları dairede yaşayan komşularına yardım için binaya girdi. Evde tek yaşadığı öğrenilen Romanya uyruklu bir kişi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.



İTFAYE EKİPLERİ KISA SÜREDE YANGINI SÖNDÜRDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Komşuları tarafından son anda kurtarılan Romanya uyruklu bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.



TOPLUMSAL MESAFE UNUTULDU
Çıkan yangının ardından sokak sakinleri olay yerine akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu yangında, olay yerine toplanan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti.

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