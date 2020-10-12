İstanbul'da metrobüsler yine tıklım tıklım! Sosyal mesafe yol sayıldı

Son dakika haberi... İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında sabah adım atacak yer kalmadı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan metrobüse binmek isteyenler yer bulmakta zorlandı. Çok sayıda kişi ayakta, sırt sırta yolculuk etti. Yolculuk sırasında sosyal mesafe kuralı yine yok sayıldı.







Okulların tekrardan açılmasıyla çalışmaya başlayan servisler trafikte yoğunluk oluşturdu.









Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle trafikte uzun kuyruklar meydana geldi.







TOPLU TAŞIMADA YİNE AYNI MANZARA

Metrobüs, otobüs ve metro duraklarında da yoğunluk yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol durum haritasında saat 08.15 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.





