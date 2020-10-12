Hatay'daki yangınları PKK bağlantılı örgüt üstlendi! CHP ve HDP teröre tek kelime etmedi

Hatay’da 3 ilçede çıkan yangınları PKK bağlantılı örgüt üstlendi. Buna rağmen CHP ve HDP terörden tek kelime söz etmedi. Medyadaki tetikçi uzantıları ise yine her fırsatta hükümete saldırma iştahıyla yalan ve iftiradan medet umdu.

CHP'LİLER KÖR SAĞIR

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: Bu alçakça saldırıyı yapan terör örgütünü lanetliyor, yangınla mücadele eden kahramanlarımıza başarılar diliyorum.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: "Geçmiş olsun Hatay" ifadelerini kullanıp, PKK'nın ismini anmaması dikkat çekti.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Hatay'da farklı noktalarda çıkan yangın hepimizi kaygılandırdı. Hatay'a İstanbul'dan geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz, umarız tüm yangınlar bir an önce tamamen söndürülür" mesajını paylaştı ama PKK'dan bahsetmedi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da aynı şekilde sadece geçmiş olsun iletisi atarak terör örgütünden hiç söz etmedi.

'KÜRESEL ISINMA' DEDİ!

Gazeteci-Yazar Aslı Aydıntaşbaş da yangını küresel ısınmaya bağladı ve "Sadece Hatay değil Lübnan ve Suriye'de de orman yangınları. Küresel ısınmanın Akdeniz'e yansıması olarak yorumlayan da var" iddiasında bulundu. Aslı Aydıntaşbaş; kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını sildi. Şarkıcı Gökhan Özoğuz ise terör örgütünün yakmadığını ima ederek çekinceli bir yaklaşım sergilediği şu mesajı paylaştı: "Şu şurada dursun da. Bakalım yanan yerlere neler olacak. Ona göre yakanları lanetlemeye devam ederiz. Yakanın ocağı yansın."

PKK'YLA MÜCADELE SÜRECEK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Terör örgütü ormanlarımızı, ciğerlerimizi yakıyor. Bu bölge insanının en büyük sorunu PKK'dır. Bu mücadeleyi 83 milyon için milletimiz için vermeye devam edeceğiz.





İKİ KOLTUK İÇİN PKK'YA DESTEK VERENLER MEMNUN MU!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu: PKK ve yabancı işbirlikçileri iki koltuk ya da iki belediye daha fazla kazanmak için onlara destek olanlar mutlu musunuz? Bunun hesabını yüce Türk milletine vereceksiniz.

PKK YAKTIĞI ATEŞ GİBİ YANACAK

Nevşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Hatay'da terör örgütü YPG/PKK tarafından çıkartıldığı belirtilen yangınlarla ilgili tepki gösterildi. Nevşehir Belediyesi hesabından "Belediyeler de bela okur. Yakan PKK'nın ve PKK yaktığı için susan herkesin Allah belasını versin. Önce Hatay şimdi Trabzon bu ateşleri yakan PKK elbet yaktığı ateş gibi yanacak" denildi.

YÜREĞİMİZİ ACITTI

EMİNE ERDOĞAN: Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı. Ormanlarla birlikte içinde yaşayan canlılar için de tarifsiz üzgünüm. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum.