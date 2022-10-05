İstanbul'da lüks sitede komşuları birbirine sokan olay! Görüntüleri izledi savcılığa koştu

Sarıyer'de lüks sitede iki komşu villanın sahipleri arasında otopark yeri konusunda anlaşmazlık çıktı. Hülya Hancı Gürtunca, kendilerine ait otopark alanındaki araçlarına bilerek zarar verdiğini iddia ettiği komşusu İbrahim Y.'den şikayetçi oldu. Gürtunca'nın delil olarak sunduğu görüntülerde aracının komşusu tarafından çekici ile götürülmesi yer aldı. İbrahim Y. ise suçlamalarla ilgili açıklama yapmak istemedi.



Olay, Rumelifeneri Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Sitedeki iki komşu villanın sahipleri arasından otopark yeri nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Hülya Hancı Gürtunca, kendilerine ait olan otopark alanı nedeniyle komşusu İbrahim Y. tarafından tehdit edildiğini ve park halindeki otomobillerine zarar verildiğini iddia ederek, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"ZARAR VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ, İNANMAMIŞTIK"

Hülya Hancı Gürtunca, "Biz bu siteye 2011 yılında taşındık, yönetim bize bir proje vermişti, biz de bu proje üzerinden bahçemizi ve evimizin sınırlarını belirledik. Fakat yaklaşık bir yıl önce taşınan bir kat maliki bizim burada işgalci olduğumuzu ve onun otoparkını kullandığımızı iddia ederek bazı hak arayışları içerisine girdi. Bize evinin etrafına, yakınına, araçlarımızı park edersek zarar vereceğini söylemişti. Biz o zaman inanmamıştık. Sonrasında araçlarımızın lastiklerini kesti, burada park halindeyken. Bunlar kamera kayıtları olmasına rağmen çok net olarak gösterilmediği için savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi" dedi.

"FREN HİDROLİK HORTUMU KESİLDİ"

Gürtunca, "Bir tane aracımızın radyatörünü şişleyerek veya servistekiler belki saçmayla ateş edilmiş olabileceğini söylediler, ağır hasar verdiler. Üç gün sonra bu sefer başka bir aracımız daha aynı şekilde radyatörde 25-30 kez delinmiş olduğunu gördük. Jandarma gelip yaptığı incelemede aynı zamanda arabanın fren hidrolik hortumunun kesilmiş olduğunu gördü. Şu an bunlar savcılığa intikal etti, yargı sürecini bekliyoruz. Fakat bununla da kalınmadı, biz olmadığımız bir zamanda evimizin kendi park alanımızda güpegündüz aracımız dışarıdan özel çekici getirilerek bu şahıslar tarafından çalınmak istendi.

Yani kötü niyetle artık çalınmak diye söylüyorum. Çünkü bu sitede bunun yapılması alenen bir hırsızlık suçudur. Bir güvenlik görevlisi arabanın bu şahsa ait olmadığını, bize ait olduğunu görünce durdurmasıyla, site içerisinde başka bir yere araba indirildi. Kamera kayıtları var, şahıs gelmiş, evimizdeki güvenlik kamerasını eliyle aşağıya indirmiş. Sonra eşiyle birlikte yapıyorlar bunu, bir güzel arabayı yüklemişler, götürmek istemişler" şeklinde konuştu. İbrahim Y. ise suçlamalarla ilgili açıklama yapmak istemedi.

OTOMOBİLİN ÇEKİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Evin önünde park halinde bulunan otomobilin İbrahim Y. tarafından çekiciye yüklenerek götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çekici yaklaşmadan önce evin önüne gelen İbrahim Y.'nin güvenlik kamerasının açısını değiştirdiği ve ardından çekicinin yaklaşarak otomobili aldıktan sonra ayrıldığı görülüyor.