Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 13:59 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2026 14:28

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir şekerleme dükkanında meydana gelen silahlı saldırıda 19 yaşındaki Merve Kırcalı hayatını kaybetti, ağabeyi ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli İ.D., polis ekiplerince olayda kullandığı ruhsatlı av tüfeğiyle yakalanarak gözaltına alındı.

ŞEKERLEME DÜKKANINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, 18 Kasım günü saat 19.00 sıralarında Hendek ilçesi Rasimpaşa Mahallesi Rasim Paşa Caddesi'ndeki bir şekerleme dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmenin eski ortağı olduğu öğrenilen İ.D. (39), alacak verecek meselesi nedeniyle iş yerine gelerek işletmenin mevcut ortakları olan abi-kardeş B.K. (29) ve Merve Kırcalı (19) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D., yanında bulunan av tüfeğiyle iki kardeşe ateş açtı.

19 YAŞINDAKİ MERVE KIRCALI KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda B.K.'nin her iki bacağından, Merve Kırcalı'nın ise sol bacağından yaralandığı belirtildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, hayati tehlike kaydıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Merve Kırcalı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ağabey B.K.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli İ.D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi ikametinin önünde olayda kullandığı ruhsatlı av tüfeğiyle birlikte yakaladı. Şüphelinin üst aramasında bir adet dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.