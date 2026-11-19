Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 16:28

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda tanker ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 35 yaşındaki Mehmet Özçelik hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tankerin şoförü İ.A. gözaltına alındı.

TANKER İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda meydana geldi. Ş.A.'nın kullandığı 26 B 5603 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen İ.A. yönetimindeki 26 ANK 245 plakalı tanker çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç da yoldan çıktı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Ş.A. ile araçta bulunan İ.H.M. yaralandı. Mehmet Özçelik ise kazada hayatını kaybetti.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ş.A.'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

TANKER ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası gözaltına alınan tanker sürücüsü İ.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.