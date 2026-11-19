İzmir'de sabaha karşı cami duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü: Yıllık izninde memleketine gelmişti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazası ilçeyi yasa boğdu. Emre Akbay (31) yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek Işık Mahallesi Camisi duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada yaşamını yitiren sürücü Emre Akbay'ın 4 ay önce evlendiği, Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Ödemiş'e geldiği öğrenildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam